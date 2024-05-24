ASUS ROG Ally X: Taşınabilir konsol arenasına yeniden damgasını vuruyor

Asus'un taşınabilir konsol serisi ROG Ally, oyuncular arasında heyecanla beklenen güncellenmiş versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Resmi olarak doğrulanan ROG Ally X, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği özellikleriyle geliyor. İlk sürümünden daha güçlü bir performans vaat eden bu yeni model, Ryzen Z1 Extreme işlemcisi ve diğer yenilikleriyle dikkat çekiyor. İşte, ROG Ally X'in beklenen özellikleri ve getireceği yenilikler...

Asus ROG Ally'ın heyecanla beklenen güncellenmiş versiyonu, ROG Ally X, resmen doğrulandı ve merakla beklenen özellikleri açığa çıktı. Taşınabilir konsol alanındaki rekabete hızlı bir giriş yapan ROG Ally, şimdi daha da güçlendirilmiş bir şekilde kullanıcılarla buluşacak.

Asus ROG Ally X'in özellikleri neler?

ROG Ally X'in özelliklerine dair sızdırılan bilgilere göre, bu yeni sürüm, 2023'te piyasaya sürülen ROG Ally'a kıyasla bir dizi önemli güncelleme sunacak. En dikkat çekici özelliklerinden biri, güçlü Ryzen Z1 Extreme APU'dan (8C12T 5.1GHz) beslenmesi olacak. Ayrıca, 7 inç boyutunda FullHD (120Hz, 500 nit) ekranın korunduğu belirtiliyor.

Geçmişte Asus Rog Ally'nin en çok eleştirilen noktalarından biri olan 40Wh'lik pil boyutu, ROG Ally X ile artık iki kat daha fazla kapasiteye sahip olacak, yani 80Wh. Ayrıca, RAM kapasitesi de önemli ölçüde artırılacak ve el konsoluna 24GB LPDDR5X-7500 bellek eşlik edecek.

Asus'un açıklamalarına göre, ROG Alyy X'in biraz daha ağır ve kalın olacağı belirtiliyor (32,4mm'ye kıyasla 36,9mm). Ancak bu değişiklikler, daha büyük bir pil ve daha yüksek performans gibi önemli gelişmelerle birlikte geliyor. Ayrıca, ilk sürümde bulunan ROG XG Mobile bağlantı noktası, DisplayPort 1.4 ve PD 3.0 ile uyumlu USB4 ile değiştirilmiş durumda.

Soğutma bölümünde de iyileştirmeler yapılacak; fan boyutu yüzde 23 oranında küçültülürken, akış performansı yüzde 10 oranında artırılacak. Bu güncellemelerle birlikte, ROG Ally X, taşınabilir konsol pazarında iddialı bir oyuncu olarak konumlanmayı hedefliyor.