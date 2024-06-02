Asus, yeni ROG Ally X taşınabilir oyun bilgisayarını tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı

Asus, oyunseverlerin heyecanla beklediği yeni ROG Ally X taşınabilir oyun bilgisayarını resmi olarak duyurdu.

Asus, taşınabilir oyun bilgisayarları segmentinde yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor. Firmanın resmi olarak duyurduğu ROG Ally X modeli, oyun tutkunlarının yüzünü güldürecek özelliklerle donatıldı.

Asus ROG Ally X'in teknik özellikleri nelerdir?

Valve'in Steam Deck OLED modeline rakip olarak lanse edilen bu cihaz, önceki nesilleri depolama ve batarya konusunda geride bırakarak dikkat çekiyor. Üstelik cihazın fiyatı da artık netleşmiş durumda.

İşlemci: Z1 Extreme

Ekran: 120Hz, 1080p çözünürlüğünde, 7 inç boyutunda, VRR destekli

Bellek: 24GB LPDDR5X @ 7500Mhz

Depolama: 1TB SSD

Şarj: 100W

ROG Ally X, çift depolama ve çift bataryaya sahip olmasıyla ve yüzde 15 performans artışı ile dikkat çekiyor. Buna ek olarak, cihazda yüzde 50 daha fazla bellek bulunması, kullanıcıların çok daha verimli bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Yenilenen tasarımı sayesinde daha hafif ve ince bir kasa ile gelen cihaz, 678 gram gibi düşük bir ağırlıkla taşınabilirliği artırıyor. Ayrıca, yeni soğutma modülü ve güçlü fanlar, cihazın daha sessiz bir şekilde çalışmasını sağlarken soğutma performansını da artırıyor.

Cihazın joystickleri için kullanılan ALPS potansiyometreler, yüksek kaliteli yapısıyla dikkat çekiyor. Bu joystickler, PS5 ve Xbox Gamepad'lerdeki kalite standardını sunarken daha pürüzsüz bir oyun deneyimi sunuyor. Haptik motorların kenarlara taşınması ise cihazın daha etkileyici bir kullanıcı deneyimi sunmasına yardımcı oluyor.

Tam boyutlu M.2 2280 PCIe SSD yuvasına sahip olan ROG Ally X, Thunderbolt 4 desteği sunan ikinci bir USV-C portuna da ev sahipliği yapıyor. Bu sayede 40Gbps hıza, 100W USB-C PD şarjına, DP1.4 video çıkışına ve standart eGPU'lar için 4 PCIe hattına erişim sağlanıyor. Asus, cihazların üç yıl sonra bile batarya sağlığının yüzde 80 veya üstünde olacağını garanti ediyor.

Asus ROG Ally X'in fiyatı 799 dolar olarak belirlendi. Cihazın piyasaya çıkış tarihi ise 22 Temmuz olarak duyuruldu.