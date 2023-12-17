Larian Studios kurucusu Swen Vincke, Baldur’s Gate 3'ün Game Pass'e gelmesi ihtimalinin çok zayıf olduğunu ifade etti.

Larian Studios kurucusu Swen Vincke, Baldur’s Gate 3 oyununun Xbox Game Pass'e dahil olma ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu. Vincke, şu an için Xbox Game Pass'e katılma niyetlerinin olmadığını belirtti. Baldur’s Gate 3'ün sunduğu değeri vurgulayan Vincke, oyuncuların oyunu satın alarak yeni oyun geliştirmeye katkı sağladıklarını ifade etti.

Baldur's Gate 3, Game Pass'e gelmeyecek

Baldur’s Gate 3, oyun içi satın almalar yerine tamamen satışlardan gelir elde eden bir modeli benimsemektedir. Bu nedenle, Xbox Game Pass gibi bir abonelik sistemi, oyunun satışlarını etkileyerek gelir akışını azaltabilir. Vincke, oyuncuların oyunu satın almalarının, geliştiricilere destek olmaları ve yeni projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunmaları açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır.