Baldur’s Gate 3’ün devam oyunu hakkında herkesi üzecek haber geldi

Larian Studios'un ödüllü oyunu Baldur's Gate 3, oyun dünyasında büyük ses getirmiş ve milyonlarca oyuncunun ilgisini çekmişti. Ancak, stüdyonun kurucusu Swen Vincke'nin Baldur's Gate 4 hakkında yeni açıklaması sevenleri üzdü.

Larian Studios'un heyecanla beklenen oyunu Baldur's Gate 3, oyun dünyasında büyük bir başarı elde etmiş ve Yılın Oyunu ödülüne layık görülmüştü. Milyonlarca oyuncunun ilgisini çeken bu yapımda saatlerini geçiren oyuncular, oyunun bir sonraki aşamasını merakla bekliyordu. Ancak, Larian Studios'un kurucusu Swen Vincke'in, serinin hayranlarını üzecek bazı haberleri var. Vincke, Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda (Game Developers Conference) katılımcılara dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve yeni projelere odaklanacaklarını belirtti.

"Baldur's Gate 4'ü yapmayacağız"

Vincke, "Baldur's Gate 4'ü yapmayacağız" açıklamasını yaparak serinin devam oyunu bekleyenleri üzdü. İlk etapta Baldur's Gate 3 için DLC (İndirilebilir İçerik) yapmayı planladıklarını ancak daha sonra bu fikri gerçekleştirmek istemediklerini ifade etti. 10 milyon kopyayı aşan satış rakamlarıyla büyük bir başarı elde eden oyunun ardından strateji değişikliğine giden stüdyo, Vincke'e göre doğru bir adım atmış oldu.

Vincke, Baldur's Gate 3'te ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirtirken, bundan sonrasının IP'nin sahibi olan Wizards of the Coast'un sorumluluğunda olacağını vurguladı. Enteresan bir şekilde, Wizards of the Coast bünyesindeki Hasbro, geçtiğimiz yıl Baldur's Gate 3 yapımına katkı sağlayan neredeyse tüm çalışanları işten çıkarmıştı.