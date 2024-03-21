Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz olacak! Battlefield 2042 ne zaman ücretsiz olacak?

Battlefield 2042'nin oyun dünyasında yarattığı heyecan, şimdi ücretsiz erişimle doruk noktasına ulaşıyor. Electronic Arts ve DICE tarafından geliştirilen bu popüler FPS oyunu, hem Xbox ve Playstation hem de PC kullanıcıları için kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulacak.

Oyun dünyasının popüler FPS (First Person Shooter - Birinci Şahıs Nişancı) oyunlarından biri olan Battlefield 2042, heyecan verici bir haberle gündemi sallıyor. Electronic Arts tarafından yayıncılığı yapılan ve DICE tarafından geliştirilen bu oyun, kısa süreliğine ücretsiz olarak erişime açılacak. Hem Xbox ve Playstation hem de PC kullanıcıları için geçerli olacak bu fırsat, oyunseverler için kaçırılmayacak bir deneyim sunacak. İşte bu heyecan verici gelişmeye dair detaylar...

Battlefield 2042 ne zaman ücretsiz olacak?

2021 yılında piyasaya sürülen Battlefield 2042, hikaye modu eksikliği ve performans sorunlarıyla eleştirilmişti. Ancak son güncellemelerle birlikte oyunun bu sorunları giderildi ve deneyim iyileştirildi. Oyunun 7. sezonu olan Turning Point ise, beklenmedik bir etkinlikle karşımıza çıkıyor. Bu etkinliğin bir parçası olarak, oyuncular hafta sonu boyunca oyunu ücretsiz olarak deneyebilecekler.

Battlefield 2042'nin ücretsiz erişim dönemi, farklı platformlarda farklı tarihlerde başlayacak. Playstation ve Xbox kullanıcıları, 20-25 Mart tarihleri arasında oyunu ücretsiz olarak deneyebilecekler. PC (Steam) kullanıcıları ise bu heyecan verici deneyimi 21 Mart'tan (TSİ 20:00) itibaren başlayarak 24 Mart'a kadar yaşayabilecekler.