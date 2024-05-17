Beklenen oyun GTA'nın çıkış tarihi açıklandı

GTA 6'nın çıkacağı tarih açıklandı.

Oyun dünyasının en heyecan verici ve rekorlar kıran yapımlarından biri olan Grand Theft Auto 6 (GTA 6), son yıllarda neredeyse kendi başına bir kategori oluşturacak kadar çok konuşuluyordu. Ancak son dönemde sık sık "Erteleniyor mu? Ertelencek mi?" gibi sorularla gündeme geliyordu. Take-Two'nun stüdyoya ekibi çağırması ve oyunları tamamlanmadan piyasaya sürmemesi gibi alışkanlıkları, bu tartışmaları körüklüyordu. Ancak bugüne kadar resmi bir açıklama yapılmamıştı.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

31 Mart'ta biten mali yılın dördüncü çeyrek raporlarını açıklayan Take-Two, GTA 6'nın çıkış tarihini doğruladı. Finansal raporda firma, yeni gelecek yapımlarının piyasaya çıkış tarih pencerelerini de açıkladı. Buna göre, GTA 6'nın piyasaya çıkışı 2025 yılının sonbahar aylarında gerçekleşecek.

Take-Two'nun raporunda, GTA 6'nın ilk fragmanının rekorlar kıran bir yapım olduğuna dikkat çekildi. Şirket, dördüncü çeyrek kârının beklentilerin üzerinde olduğunu belirtirken, yatırımcılarına gelecek dönem için bilgi verirken yeni gelecek yapımlar hakkında da açıklamalarda bulundu. Böylece en azından şu anda GTA 6 için bir erteleme söz konusu olmadığı ortaya çıktı.

Grand Theft Auto 6, son yılların en çok beklenen oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Take-Two ve Rockstar'ın bu beklentiyi karşılamak için ciddi bir çaba sarf ettiği biliniyor. Oyunun şimdiye kadar ortaya çıkan görselleri ve oyun hakkındaki bilgiler, uzun yıllar süren bekleyişin karşılığını vereceğine işaret ediyor.