Bethesda açıkladı! Starfield için bu zamana kadarki en büyük güncelleme geliyor

Bethesda, uzay RPG oyunu Starfield için güncelleme sunmaya hazırlanıyor. Yüzlerce hata düzeltmesi ve iyileştirmeyle oyun tarihindeki en büyük güncelleme olacak.

Bethesda, bir dizi grafik ayarlaması da dahil olmak üzere 100'den fazla düzeltme ve iyileştirme içeren şimdiye kadarki en büyük Starfield güncellemesini yakında yayınlayacak. 2024 için ilk yama 17 Ocak'ta beta olarak yayınlanacak ve iki hafta sonra tüm oyunculara sunulacak.

Yüzlerce hata düzeltmesi ve grafik iyileştirmesi

Bethesda sosyal medya platformunda ayrıntılı yama sürüm notlarını paylaşmadı, ancak bazı önemli değişikliklerden bahsetti. Yeni güncelleme görevler için çok sayıda düzeltme içeriyor. Yama ayrıca kararlılık iyileştirmeleri ve dokular, ışıklandırma, gölgeler dahil olmak üzere çok sayıda grafiksel iyileştirme vaat ediyor. Işıklandırma ve gölge iyileştirmelerini gösteren ekran görüntüleri bile paylaşıldı. Güneş rotası, gezegen halkası gölgeleri, Outpost'a dönerken yeniden ortaya çıkan nesneler ve gemileri takip eden asteroitler için bir düzeltme de dahil olmak üzere çeşitli hataları düzelten bir güncelleme olacak.

Starfield'ın ilk büyük güncellemesi 17 Ocak'ta Steam kullanıcıları için beta kanalı üzerinden yayınlanacak ve hangi hataların düzeltildiği ve hangi iyileştirmelerin yapıldığı hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olacağız. Güncelleme iki hafta sonra Xbox, PC ve Game Pass'teki tüm oyunculara sunulacak. Daha sonra 2024 yılında modlama desteği, FSR 3 ve XeSS gibi özellikler gelecek. Bethesda ayrıca oyunun ilk hikaye DLC'si Shattered Space üzerinde de çalışıyor.