Bu kadar gerçeklik de biraz fazla! İşte gerçek sanacağınız Cyberpunk 2077 modu

Popüler video oyunu Cyberpunk 2077 için geliştirilen bir ışıklandırma modu, bir bakana bir daha baktırıyor. Videoyu izledikten sonra siz de ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaksınız.

Cyberpunk 2077 oyununu oynayanlar için geliştirilen bir mod, oyun deneyimini neredeyse gerçek dünya seviyesine çıkarmayı başarıyor. DubStepZz tarafından geliştirilen bu mod özellikle araç kaplamalarını oldukça gerçekçi bir hale getiriyor. Oyun meraklıları tarafından geliştirilen modlar genellikle oyunun dinamiklerinde değişiklik yaparak, oyunculara yeni ve daha özgün deneyimler sunma amacını taşırken, bu mod Cyberpunk 2077 için dış mekan sahnelerini daha gerçekçi hâle getiriyor.

Bir bakan dönüp bir daha bakıyor

Mod, özellikle araç kaplamalarının detaylarına odaklanarak, oyun içindeki araçları adeta gerçek dünyadan alınmış gibi gösteriyor. Bu gerçekçilik, sokağa çıktığımızda gördüğümüz çevresel gerçeklikten çok, görsel sanatlardaki detaylara benziyor. Araçlar, bir film sahnesinde veya bir reklam afişinde gördüğümüz otomobilleri andırıyor.

Ancak modun ışıklandırma paketi, her alanda aynı başarıya ulaşamıyor. Özellikle araç içi konsollar ve organik yapılar gibi alanlarda modun etkisi daha belirgin hâle geliyor. Bazı silahlar ve kaplamalar, ışıklandırma ile birlikte biraz plastik görünüme kavuşabiliyor. Mod, oyunun genel yapısını ciddi şekilde değiştirmesine rağmen, bazı detaylarda plastikleşme etkisi yaratabiliyor. Yine de genel olarak bakıldığında, modun oyunun atmosferine yeni bir hava kattığı ve ışık kullanımının hikâye anlatımında önemli bir derinlik sağladığı gözlemleniyor.