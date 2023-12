Call of Duty 2025'ten bilgiler geldi! İşte detaylar!

Call of Duty 2025 ile ilgili beklenen bilgiler ortaya çıktı. İddia edilene göre, Call of Duty: Black Ops 2'nin devamı niteliğinde olacak ve 2030'lu yıllarda geçecek.

Video oyun dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Activision'ın 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı Call of Duty oyununa dair iddialar gündeme geldi.

Call of Duty 2025'ten ilk bilgiler geldi

Activision'ın 2025 yılında piyasaya sürmeyi düşündüğü Call of Duty oyunu, 2012 yılında çıkış yapan Call of Duty: Black Ops 2'nin devamı niteliğinde olacak. Oyun, Black Ops 2'nin hikâyesine devam edecek ve 2030 yılı gibi yakın bir gelecekte geçecek.

İddialara göre oyun, Call of Duty: Black Ops 2'nin orijinal haritalarının yenilenmiş versiyonlarına ev sahipliği yapacak. Bu, oyunculara nostalji yaşatırken aynı zamanda modern bir dokunuş sunacak. Call of Duty 2025'in hikâye bölümü, Call of Duty: Black Ops 2'nin sonrasındaki dönemi ele alacak. Oyuncular, Call of Duty: Black Ops 2'de tanıdıkları karakterlerin öykülerini devam ettirecekler.

2018 yılında yayımlanan Call of Duty: Black Ops 4'ten sonra gelecek zamanda geçen bir Call of Duty oyunu, seride heyecan verici bir yenilik olabilir. Bu, oyuncuların bekledikleri farklılık ve sürükleyicilik açısından önemli olabilir. Ancak, bu iddiaların henüz resmi bir doğrulama içermediğini ve Activision'ın gelecekteki projeleri hakkında daha fazla detayın zaman içinde ortaya çıkabileceğini belirtmek önemli.