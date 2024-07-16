Call of Duty: Black Ops 6 açık beta tarihleri duyuruldu

Call of Duty hayranlarının uzun süredir beklediği an geldi. Call of Duty: Black Ops 6'nın açık beta tarihleri nihayet açıklandı. Oyunseverler için heyecan verici bir haber olan bu duyuru, tüm platformlarda eş zamanlı erişim imkanı sunuyor. İşte Call of Duty: Black Ops 6 beta süreciyle ilgili tüm detaylar...

Call of Duty: Black Ops 6'nın beta sürümü, ön sipariş verenler ve Game Pass aboneleri için erken erişim imkanıyla 30 Ağustos'ta başlıyor. Bu tarih, oyunu ön sipariş eden PlayStation, Xbox ve PC kullanıcılarının hepsine aynı anda açılacak.

Erken erişim dönemi 4 Eylül'e kadar devam edecek. Ardından, 6 Eylül'den 9 Eylül'e kadar sürecek olan açık beta dönemi, tüm oyunculara erişim sağlayacak.

Betadaki değişiklikler

Microsoft'un Activision'ı satın almasının ardından, Call of Duty beta süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Geçmiş yıllarda yalnızca PlayStation platformlarına özel olan betalar, bu yıl itibarıyla tüm platformlarda aynı anda erişime açılıyor. Bu değişiklik, Game Pass abonelerinin ve oyunu ön sipariş edenlerin erken erişim hakkına sahip olmasını sağlıyor.

Black Ops 6 hakkında detaylar

İlk olarak Mayıs ayında duyurulan Call of Duty: Black Ops 6, Treyarch tarafından geliştirilen serinin en son halkası. Haziran ayında yapılan açıklamalarda, oyunun çok oyunculu modları, Zombi modu ve 1990'larda geçen kampanyası hakkında önemli detaylar paylaşıldı. Black Ops serisinin alışılmış temalarına sadık kalarak, yeni oyun da oyuncuları paranoyak bir atmosferin içine çekmeyi amaçlıyor. Oyuncular, kime güveneceklerinden ve neyin gerçek olduğundan asla emin olamayacakları bir dünyada mücadele edecekler.

Çıkış tarihi ve platformlar

Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim'de PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One ve Xbox Series X|S platformlarında oyuncularla buluşacak. Oyunun piyasaya sürülmesiyle birlikte, Call of Duty hayranları serinin en yeni ve en heyecan verici macerasına adım atacaklar.