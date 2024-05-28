Call of Duty: Black Ops 6 ilk gününde Game Pass'e mi eklenecek?

Call of Duty: Black Ops 6'nın Game Pass'e eklenme ihtimali spekülasyonları artırdı. Oyunseverler, Microsoft'un resmi açıklamasını bekliyor.

Microsoft, geçtiğimiz günlerde Xbox Game Pass mobil uygulamasından gönderdiği bir bildirimle oyun dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Bildirimde, merakla beklenen Call of Duty: Black Ops 6'nın çıkış gününden itibaren Game Pass'te yer alacağı belirtiliyordu. Ancak, bu bildirimin detaylarına ulaşmak isteyen kullanıcılar sürpriz bir sorunla karşılaştı.

Call of Duty: Black Ops 6'ya büyük ilgi

Call of Duty serisinin son oyunu Black Ops 6, Microsoft'un Activision'ı satın almasının ardından geliştirilen ilk Call of Duty oyunu olarak oyunseverlerin gündeminde. Microsoft'un Activision'ı bünyesine katması, oyun dünyasında büyük yankı uyandırmıştı ve bu birleşmenin ardından gelecek olan ilk büyük yapım olan Black Ops 6, özellikle Game Pass aboneleri için büyük bir merak konusu olmuştu.

Microsoft'un gizemli bildirimi

Xbox Game Pass mobil uygulaması kullanıcılarına gönderilen bildirimde, "Call of Duty: Black Ops 6, ilk gün itibarıyla Game Pass'te!" ifadesi yer aldı. Bu haber, Call of Duty hayranlarını heyecanlandırdı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Ancak, bildirimin üzerine tıklayan kullanıcılar, boş bir sayfa ile karşılaştılar ve "Bu sayfa bulunamadı" mesajı ile karşılaştılar. Bu durum, bildirimin yanlışlıkla mı gönderildiği yoksa bir sızıntı mı olduğu konusunda spekülasyonlara yol açtı.

Microsoft'tan resmi açıklama bekleniyor

Microsoft'tan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bildirimin yanlışlıkla gönderilmiş olma ihtimali üzerinde durulsa da, bu gelişme oyunseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. Birçok kullanıcı, bildirimin doğru olup olmadığını ve Call of Duty: Black Ops 6'nın gerçekten Game Pass'e ilk gününde eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor.

Oyun dünyasında yeni dönem

Microsoft'un Activision'ı satın alması, oyun dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bu birleşmenin ardından gelecek olan oyunların Game Pass kütüphanesine eklenmesi, Microsoft'un stratejileri arasında önemli bir yer tutuyor. Call of Duty: Black Ops 6'nın ilk gününden itibaren Game Pass'e eklenmesi, bu stratejinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Beklentiler ve ihtimaller

Oyunseverler, Microsoft'un konuyla ilgili yapacağı resmi açıklamayı beklerken, Call of Duty: Black Ops 6'nın Game Pass'e ilk gününde eklenme ihtimali heyecanı artırıyor. Eğer bu durum gerçek olursa, Xbox Game Pass aboneleri büyük bir avantaj elde edecek ve bu, Game Pass aboneliğinin değerini daha da artıracak.