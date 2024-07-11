Call of Duty: Modern Warfare 3, Xbox Game Pass'e geliyor!

Call of Duty: Modern Warfare 3'ün Xbox Game Pass'e eklenecek. Peki bu ne zaman olacak?

Video oyun dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından biri olan Tom Henderson, Xbox Game Pass abonelerini heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Henderson, popüler FPS serisi Call of Duty'nin son oyunu Modern Warfare 3'ün yakında Xbox Game Pass'e ekleneceğini duyurdu.

Tam tarih henüz belirsiz

Call of Duty oyunlarının Xbox Game Pass'e eklenmesi konusu aslında yeni değil. Microsoft'un Activision'ı satın almasıyla birlikte bu beklenti daha da güçlendi. Bu satın almanın ardından pek çok oyun sever, Call of Duty serisinin Xbox Game Pass'e eklenmesini beklemeye başladı. Hatta bazı analistler, bu eklemelerin Xbox Game Pass fiyatlarında artışa neden olacağını öngörüyordu ki, bu öngörüler doğru çıktı ve geçtiğimiz günlerde Xbox Game Pass fiyatlarında artış yaşandı. Türkiye de dahil olmak üzere birçok bölgede bu zamlar hissedildi.

Tom Henderson, Call of Duty: Modern Warfare 3'ün Xbox Game Pass'e ne zaman ekleneceğine dair kesin bir tarih vermedi. Ancak, güvenilir kaynağına göre oyun, bu ayın sonuna doğru Game Pass kütüphanesinde yerini alacak. Yani, oyun severler en fazla 20 gün daha bekleyecekler.