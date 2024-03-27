Call of Duty: Warzone Mobile erişime açıldı! Call of Duty: Warzone Mobile özellikleri neler?

Video oyun dünyasının öncü isimlerinden Activision, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ve büyük bir heyecanla beklenen "Call of Duty: Warzone Mobile"ı sonunda piyasaya sürdü. Mobil platformlar için özel olarak geliştirilen bu oyun, iOS ve Android cihazlarda oynanabilecek.

Video oyun endüstrisinin dev isimlerinden Activision, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı "Call of Duty: Warzone Mobile"ı nihayet resmen piyasaya sürdü. Mobil platformlar için geliştirilen bu oyun, iOS ve Android cihazlarda oynanabilir olacak. Call of Duty: Warzone Mobile, mobil oyun tutkunlarının dikkatini çekmeye ve heyecan uyandırmaya aday görünüyor.

Çapraz ilerleme özelliğine sahip

Activision'ın yeni mobil oyunu, popüler Call of Duty: Warzone'un "Verdansk" ve "Rebirth Island" haritalarını bünyesinde barındırıyor. Üstelik oyuncular, bu yeni mobil versiyonda çapraz ilerleme özelliğinden de faydalanabilecekler. Yani, PC sürümünde kullandığınız hesabınızı mobil sürüme bağlayarak, oyun deneyiminize kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

Ancak, Call of Duty: Warzone Mobile'ın piyasaya sürülmesiyle birlikte bazı oyuncuları zorlayacak teknik gereksinimler de ortaya çıktı. Özellikle Android sürümü, ek içeriklerle birlikte yaklaşık 8 GB depolama alanına ihtiyaç duyuyor. iOS sürümü ise yaklaşık 10 GB'lık bir boş alan gereksinimi sunuyor. Bu depolama ihtiyacının, oyun içeriği genişledikçe artması muhtemel görünüyor. Dolayısıyla, Call of Duty: Warzone Mobile'ı oynamak isteyenler için cihazlarının yeterli depolama kapasitesine sahip olması önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor.

Call of Duty: Warzone Mobile, toplamda 4 farklı oynanış moduna sahip. Genel olarak hayatta kalma temasına odaklanan bu oyun, oyuncuları Verdansk haritasında 120 kişiyle, Rebirth Island adasında ise 78 kişiyle rekabetin içine çekiyor. Bu özellikleriyle, Call of Duty: Warzone Mobile, mobil oyun dünyasında önemli bir yer edinebilir.