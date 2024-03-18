Captain America’nın yeni oyununun ne olacak?

Marvel hayranlarını heyecanlandıran bir haber geldi. Captain America'nın yeni oyunu için isim belli oldu.

Geçtiğimiz yıllarda duyurulan Captain America ve Black Panther odaklı video oyunundan yeni sızıntılar gelmeye başladı. Peki, Captain America'nın yeni oyununun adı ne olacak?

Captain America'nın yeni oyununun adı ne olacak?

Son yıllarda Marvel, Spider-Man, Avengers ve Guardians of the Galaxy gibi yapımlarla oyun pazarında daha fazla yer edinmeye odaklanmıştı. Şimdi ise, Iron-Man ve Captain America gibi ikonik karakterlere odaklanarak bu hamleyi devam ettiriyor gibi görünüyor. Daha önce Captain America ve Black Panther odaklı bir oyunun geliştirileceği açıklanmış ancak detaylar gizli tutulmuştu. Şimdi ise bu yeni sızıntılar, beklenen oyunun adını ve bazı detayları açığa çıkardı.

Marvel ve Skydance New Media, Eylül 2022'de Captain America ve Black Panther odaklı yeni bir oyun duyurmuştu. Oyun hakkında çok fazla detay verilmemiş olsa da, dört farklı karakterin kontrol edilebileceği ve ikinci dünya savaşı sırasında geçeceği belirtilmişti. Steve Rogers, Azzuri (T'Challa'nın dedesi), Gabriel Jones ve Nananli karakterlerini içeren bu yapımın ismi sonunda ortaya çıktı: Marvel 1943: Rise of Hydra.