Catarsis: Prologue, Steam'de yayımlandı

İstanbul merkezli oyun geliştirme firması Mio Games, yeni oyunu Catarsis'in "Prologue" versiyonunu heyecanla Steam platformunda yayımladı.

İstanbul merkezli oyun geliştirme firması Mio Games, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı heyecan verici yeni oyunu Catarsis'in "Prologue" versiyonunu Steam platformunda yayımladı. Ücretsiz olarak erişilebilen bu oyun, etkileyici ve eğlenceli yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Catarsis: Prologue için gerekli teknik özellikler neler?

Catarsis, üç boyutlu bir platform oyunu olarak tasarlanmış olup hayatta kalma temasını merkezine alıyor. Oyuncular, her bölümde silahlarını ve karakterlerini geliştirerek zorlu görevlerle karşılaşıyorlar. Steam'deki incelemelerden, oyuncuların oyunun keyfini çıkardıkları ve beğendikleri yönünde olumlu geri bildirimler aldığını görüyoruz.

Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum gereksinimler:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-6100 veya AMD FX-8350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 580 veya AMD HD 7870

Depolama: 2 GB

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