Counter-Strike 2 oyunculara ban üstüne ban atmaya başladı!

Counter-Strike 2 oyunculara ban üstüne ban atmaya başladı!
Valve'ın son CS2 güncellemesi, yanlışlıkla oyunun VAC sistemini bozdu. Böyle olunca oyuncular ortada hiçbir sebep olmamasına rağmen banlanmaya başladı. Neyse ki Valve bu konuda hemen harekete geçip bir açıklamada bulundu.

Video oyun dünyasının uzun süredir beklediği Counter-Strike 2 (CS2) oyunu, Valve tarafından yapılan bir güncelleme sonucunda gelişen olaylarla gündeme geldi. Güncelleme, yanlışlıkla oyunun ban sistemini temsil eden "VAC" sistemini tetikleyerek binlerce oyuncunun banlanmasına neden oldu.

Oyuncular ban üstüne ban yedi

Valve'ın hatalı banlama dalgası, sadece sıradan oyuncuları etkilemekle kalmadı; aynı zamanda Counter-Strike'ın tanınmış takımlarından birine ait olan The Mongolz'un üyesi "Techno4k" lakaplı oyuncunun hesabını dahi banladı. CS Stats isimli X hesabından paylaşılan verilere göre, bu ban dalgası günlük ortalamanın iki katı oyuncunun banlanmasına neden oldu.

Valve'den açıklama geldi

Valve, olaya dair bir açıklama yaparak, "Dünkü güncelleme yanlışlıkla oyun banını tetikledi. Sorunu düzelttik ve yasağı geri alma işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

CS2'nin resmi X hesabından yapılan bir paylaşımda ise VAC dalgasının güncelleme kaynaklı olduğu ve sorunun düzeltildiği belirtildi. Banlanan oyuncular, envanterleriyle birlikte herhangi bir sorun yaşamadan CS2'ye geri dönebilecekler.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!