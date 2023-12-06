Counter-Strike 2 oyunculara ban üstüne ban atmaya başladı!

Valve'ın son CS2 güncellemesi, yanlışlıkla oyunun VAC sistemini bozdu. Böyle olunca oyuncular ortada hiçbir sebep olmamasına rağmen banlanmaya başladı. Neyse ki Valve bu konuda hemen harekete geçip bir açıklamada bulundu.

Video oyun dünyasının uzun süredir beklediği Counter-Strike 2 (CS2) oyunu, Valve tarafından yapılan bir güncelleme sonucunda gelişen olaylarla gündeme geldi. Güncelleme, yanlışlıkla oyunun ban sistemini temsil eden "VAC" sistemini tetikleyerek binlerce oyuncunun banlanmasına neden oldu.

Oyuncular ban üstüne ban yedi

Valve'ın hatalı banlama dalgası, sadece sıradan oyuncuları etkilemekle kalmadı; aynı zamanda Counter-Strike'ın tanınmış takımlarından birine ait olan The Mongolz'un üyesi "Techno4k" lakaplı oyuncunun hesabını dahi banladı. CS Stats isimli X hesabından paylaşılan verilere göre, bu ban dalgası günlük ortalamanın iki katı oyuncunun banlanmasına neden oldu.

Valve'den açıklama geldi

Valve, olaya dair bir açıklama yaparak, "Dünkü güncelleme yanlışlıkla oyun banını tetikledi. Sorunu düzelttik ve yasağı geri alma işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

CS2'nin resmi X hesabından yapılan bir paylaşımda ise VAC dalgasının güncelleme kaynaklı olduğu ve sorunun düzeltildiği belirtildi. Banlanan oyuncular, envanterleriyle birlikte herhangi bir sorun yaşamadan CS2'ye geri dönebilecekler.