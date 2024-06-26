Counter-Strike 2'ye efsane harita Pool Day geri döndü

Counter-Strike 2'ye, ikonik harita Pool Day eklendi.

İkonik FPS serisi Counter-Strike'ın yeni oyunu Counter-Strike 2, Eylül 2023'te CS'ya bir güncelleme olarak oyuncularla buluşmuş ve o zamandan beri sürekli olarak yeniliklerle güçlenmeye devam etmişti. Bugün ise eski Counter-Strike sevenleri büyük bir sevinç yaşadı. CS2'ye, önceki oyunlardan tanıdığımız efsanevi haritalardan biri olan Pool Day geri döndü.

Yeni haritalar eklendi

Pool Day, Counter-Strike 2'nin topluluk haritaları arasında yerini aldı ve hemen Deathmatch ve Armsrace modlarında oynanabilir hale geldi. Görsel açıdan iyileştirmelerle birlikte gelen harita, oyuncuları eski günlere götürerek büyük bir heyecan yarattı. Dar alanı ve hızlı oynanışıyla bilinen Pool Day, özellikle internet kafelerde yoğun ilgi gören ve eğlenceli maçlar sunan bir haritaydı.

Pool Day'ın yanı sıra, CS2 için Memento, Assembly, Thera ve Mills haritaları da sunuldu.