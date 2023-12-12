Cristiano Ronaldo, UFL'ye milyonlarca dolar yatırım yaptı!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, ücretsiz futbol oyunu UFL'nin yatırımcısı oldu. Milyonlarca dolar yatırım yapan Ronaldo, oyunun bilinirliğini de artıracak.

Dünya genelinde popüler olan futbol oyunlarına rakip olma iddiası taşıyan ücretsiz futbol oyunu UFL (Ultimate Fan Live), futbol dünyasının yıldızlarından Cristiano Ronaldo'nun dikkatini çekti.

40 milyon dolar yatırım yaptı

Cristiano Ronaldo, UFL oyununa 40 milyon dolarlık bir yatırım yaparak, oyunun gelişimine destek veren ekip arasına katıldı.

Bu yatırım, UFL için büyük bir dönemeç anlamına geliyor. Cristiano Ronaldo'nun dünya genelinde büyük bir takipçi kitlesine sahip olması, UFL oyununun popülerliğini artırma potansiyeline sahip. Ronaldo'nun Instagram hesabında 614 milyonu aşkın takipçisi bulunması, bu yatırımın oyunun geniş kitlelere ulaşmasında etkili olabileceğini gösteriyor.

UFL, FIFA ve eFootball gibi ücretli futbol oyunlarına ücretsiz bir alternatif sunma amacı taşıyor. Cristiano Ronaldo'nun bu projeye yaptığı yatırım, oyun dünyasında heyecan yaratırken, UFL'nin futbolseverler arasında daha fazla ilgi görmesine katkı sağlayabilir.

Cristiano Ronaldo, UFL'ye yaptığı yatırımla ilgili çok kısa bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "UFL'nin futbol oyunlarında yeni bir tür haline gelebileceğini düşünüyorum. Bu projenin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum." ifadelerine yer verildi.