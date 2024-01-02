CS:GO'nun desteği sonlanıyor!

Counter-Strike: Global Offensive, yeni yılın ilk gününde artık bizlere veda ediyor. Peki sonrasında neler olacak? İşte detaylar...

Efsanevi bir dönemin ardından Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), 1 Ocak 2024 itibariyle Valve'ın resmi desteğini kaybediyor. Bu durum, oyuncuların CS:GO'nun mevcut durumda kalacağı ancak resmi güncellemeler ve yamalar almayacağı anlamına geliyor. Ancak, Counter-Strike 2'nin oyuncuları beklediği bir sonu başlatıyor.

CS:GO'nun bu dönemden sonraki durumu nasıl olacak?

CS:GO'nun resmi desteğinin sona ermesi, oyunun mevcut haliyle kalacağı, ancak resmi güncellemeler, yamalar, ve Valve tarafından destek almayacağı anlamına geliyor. Bu durum, oyuncuların oyun içi envanter, kasa açma, maç izleme ve oyun bulma gibi konularda sorunlar yaşayabileceği anlamına geliyor.

Ancak, oyunu hala oynayabileceğiz. Valve, CS:GO'nun resmi desteğini kesse de, oyuncular Counter-Strike 2'ye geçmeye hazır olmadıklarında CS:GO'nun eski sürümünü oynayabilecekler. Bu şekilde, efsanevi oyunun keyfini çıkarmaya devam edebilecekler.

CS:GO'nun eski sürümünü nasıl oynayabilirsiniz?

Steam kütüphanenize gidin.

Counter-Strike 2'ye sağ tıklayın ve "Özellikler"e basın.

"Betalar" sekmesine gidin.

"Beta Katılımı"nın yanındaki "Hiçbiri" seçeneğine tıklayın.

En aşağıda bulunan "csgo_legacy" seçeneğini seçin.

Tüm bu adımları takip ettikten sonra, Counter-Strike: Global Offensive'in eski sürümünü deneyimleyebilir ve bu efsanevi oyuna veda edebilirsiniz.