EA canımızı sıktı! Türk lirası dönemi sona erdi

Electronic Arts, Türk lirasıyla ödeme almayı bıraktı. Böylece oyuncular, oyun maliyetlerinde ciddi bir artış söz konusu olacak. Steam'in ardından böyle bir hamle gelmesi oyuncuların canını epey sıkacak.

Türkiye'deki ekonomik zorluklar, video oyun sektörünü de etkisi altına almış durumda. Dünyanın önde gelen oyun platformlarından biri olan Steam'in TL ile ödeme almamaya başlamasının ardından, şimdi de Electronic Arts (EA) benzer bir adım attı. EA, TL ile ödeme yapma seçeneğini bıraktı ve artık oyuncular dolar üzerinden ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

EA Türk lirasıyla ödeme almayı bırakınca fiyatlar uçtu

Bu değişiklik, EA Play aboneliği ve EA masaüstü uygulaması üzerinden oyun satın almak isteyen oyuncuları etkiliyor. EA Play aboneliği fiyatları da bu değişiklikle birlikte arttı. Örneğin, EA Play aylık abonelik ücreti 4,99 dolar, yıllık abonelik ücreti ise 29,99 dolar olarak güncellendi. Bu, önceki TL fiyatlarına göre ciddi bir artışı temsil ediyor.

EA'nın aldığı bu karar, oyuncuların EA oyunlarını ve hizmetlerini dolar ile ödeme yapmak zorunda bırakmasıyla birlikte, Türkiye'deki oyunseverler arasında olumsuz bir tepkiye neden oldu. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmaların oyun fiyatlarını etkilemesi, oyuncuların bütçelerini daha fazla zorlamaktadır.

Bu gelişmeler, TL'nin değer kaybetmesi nedeniyle diğer oyun platformlarında da benzer değişikliklerin yaşanabileceği endişelerini gündeme getiriyor. Oyuncular, gelecekte TL ile ödeme yapma seçeneğinin daha fazla platformdan kaldırılmasından endişe duyabilirler.