EA hesaplarında gizemli oyun ve DLC kaybolmaları: Kullanıcılar hala sorun yaşıyor

Bazı oyunseverler, EA hesaplarındaki oyun ve DLC'lerin bir kısmının gizemli bir şekilde kaybolduğundan şikayetçi oldular.

Eğer bir EA hesabınız varsa, oyun kütüphanenizi kontrol etmenin tam zamanı olabilir. Son günlerde bazı oyuncular, kütüphanelerindeki oyunların ve ek paketlerin gizemli bir şekilde kaybolduğunu fark etti. EA tarafından yapılan açıklamada, sorunun düzeltildiği belirtilmesine rağmen, bazı kullanıcılar hala kütüphanelerinde eksik içerik bulunduğunu bildiriyor.

Kullanıcı şikayetleri artıyor

Pek çok kullanıcı, Reddit ve X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, oyunlarının ve DLC'lerinin EA hesaplarından silindiğini açıkladı. EA uygulamasından alınan ekran görüntülerinde "Bu içerik, listelenmemiş bir nedenden dolayı kaldırıldı" ifadesi yer aldı. Konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldığı ve oyuncuların büyük bir rahatsızlık duyduğu görülebiliyor.

EA'nın açıklaması ve kullanıcı tepkileri

Electronic Arts, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Bilgisayardaki EA hizmetlerindeki sorunu çözdük. Oyununuza erişmek için oturumu kapatın ve tekrar giriş yapın. Bizimle kaldığınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı. Ancak, bu açıklama her kullanıcı için tatmin edici olmadı. Pek çok oyuncu, sorunların devam ettiğini ve kütüphanelerindeki eksik içeriklerin geri gelmediğini belirtiyor.

Gecikmiş ödemeler mi, teknik bir sorun mu?

Bazı kullanıcılar, bildirimlerin nedeni olarak gecikmiş EA Play ödemelerini düşündü. Ancak, gerçekte durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Abonelik ücretleri ödenmediğinde çıkan mesajlar, "EA Play aboneliğiniz sona erdi. Oynamaya devam etmek için oyunu satın alın." şeklinde oluyor. Dolayısıyla, bu durumun EA Play ödemeleriyle ilgili olmadığı anlaşıldı.

Teknik bir arıza mı?

Görünen o ki, sorun daha çok EA'nın dijital hizmetlerinde yaşanan teknik bir arızadan kaynaklanıyor. EA'nın sorunu çözdüğüne dair açıklamasına rağmen, bazı kullanıcıların hala eksik içeriklerle karşılaşması, problemin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.