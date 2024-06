EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak?

EA Sports, popüler futbol oyun serisinin yeni versiyonu "EA Sports FC 25"i duyurdu. Oyun, Eylül ayının sonunda piyasaya sürülecek ve erken erişim imkanı sunulacak.

EA Sports FC 25'in resmi çıkış tarihi 24 Eylül 2024 olarak belirlendi. Geleneksel olarak Eylül ayının son Salı günü piyasaya sürülen oyun, bu sene de aynı takvimi takip ediyor. Ancak, oyunu daha erken deneyimlemek isteyenler için erken erişim fırsatı sunulacak. EA Play aboneleri, ön sipariş verenler veya lüks sürüm sahipleri, oyuna 20 Eylül'den itibaren erişebilecekler.

EA Sports FC 25, PlayStation 5, Windows PC ve Xbox Series X platformlarında mevcut olacak. Ne yazık ki, PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri bu yeni oyunu deneyimleme şansına sahip olamayacaklar. Öte yandan, Nintendo Switch kullanıcıları için müjdeli bir haber var: 2018'den bu yana ilk kez, FIFA/EAFC serisinin güncel bir sürümü Switch'te de yer alacak. Ancak, Switch sürümünde gelişmiş Hypermotion V teknolojisi bulunmayacak ve Xbox One'daki gibi bazı özellikler eksik olacak.

EA Sports FC 24'te ilk kez sunulan çapraz platform çok oyunculu özelliği, yeni oyunda da devam edecek. Bu özellik sayesinde, Xbox, PlayStation ve PC oyuncuları birlikte oynayabilecekler. Ancak, bu özellik Nintendo Switch sürümünde bulunmayacak.

EA Sports FC 25'in tanıtım fragmanının Haziran sonu ile Temmuz başı arasında yayınlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, EA Sports FC 24'ün ön izleme fragmanı 18 Temmuz'da, resmi duyuru fragmanı ise 10 Temmuz'da yayınlanmıştı. Bu yılki UEFA Euro 2024 şampiyonası finali tarihine yakın olması nedeniyle, fragman tarihleri biraz değişebilir, ancak genel takvim bu şekilde öngörülüyor.

