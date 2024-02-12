Elden Ring'in, mobil versiyonu mu geliyor?

Daha önce PUBG Mobile ve Call of Duty'de başarı yakalayan Tencent, konsolda büyük başarı yakalayan oyunu Elden Ring'i mobil platformlara taşımayı planlıyor.

Geliştirici FromSoftware ve dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Tencent arasında yürütülen Elden Ring mobil uygulaması söylentileri, oyun dünyasında heyecan uyandırdı. Tencent'in, özellikle mobil oyun pazarındaki liderliğini sürdürmek için Elden Ring'i mobile taşımayı amaçladığına dair iddialar, oyunseverler arasında merakla takip ediliyor.

ELDEN RİNG'İN, MOBİL VERSİYONU MU GELİYOR?

Tencent, 2022 yılında Elden Ring'in haklarını satın aldı ve oyunu mobil platformlara taşımak için bir ekip oluşturdu. Ancak, sürecin beklenenden daha yavaş ilerlediği belirtiliyor. Oyun, George R. R. Martin ve Hidetaka Miyazaki gibi tanınmış isimlerin işbirliğiyle geliştirildi ve 2022 yılında piyasaya sürüldüğünde dünya çapında büyük ilgi gördü.

Tencent'in Elden Ring'i mobil platformlara taşıyarak, Genshin Impact gibi popüler mobil oyunlara rakip olmayı hedeflediği belirtiliyor. Oyunun, premium bir oyun olarak piyasaya sürülmesinin ardından şimdi ise ücretsiz bir oyun olarak mobil platformlarda boy göstermesi planlanıyor. Bu hamle, Tencent'in mobil oyun pazarındaki etkisini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ancak, Tencent ve FromSoftware'den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Oyunseverler, Elden Ring deneyiminin mobil platformda nasıl dönüştürüleceği ve Tencent'in freemium modelinde nasıl bir strateji izleyeceği konusunda merakla beklemeye devam ediyor.