Epic Games bahar indirimleri başladı! Epic Games bahar indirimleri kapsamındaki oyunlar ve fiyatları
Epic Games Store, oyun severlerin heyecanla beklediği Bahar İndirimleri'ni başlattı ve geniş bir oyun yelpazesinde büyük indirimler sunuyor. Türkiye'nin önde gelen oyun platformlarından biri olan Epic Games Store, Bahar İndirimleri ile birlikte birçok popüler oyunu cazip fiyatlarla sunuyor. İşte, Epic Games Store Bahar İndirimleri kapsamında öne çıkan bazı oyunlar ve indirimli fiyatları...
Oyuncuların heyecanla beklediği 'Epic Games Store Bahar İndirimleri' başladı ve birçok oyun indirime girdi. Türkiye'nin oyuncular için önemli platformlarından biri haline gelen Epic Games Store, bu indirimlerle oyun severlere cazip fırsatlar sunuyor.
Epic Games bahar indirimleri ne zaman son bulacak?
Bahar indirimleri, 28 Mart tarihine kadar devam edecek ve oyuncular yüzde 90'a varan indirimlerle oyunlara erişim sağlayabilecekler. Bu indirim dönemi, özellikle Türk oyuncular için önemli, çünkü Steam'in dolar kuruna geçmesiyle Epic Games Store'un popülaritesi artmış durumda.
İşte, Epic Games Store Bahar İndirimleri kapsamında öne çıkan bazı oyunlar ve indirimli fiyatları:
- Grand Theft Auto (GTA) 5: 374,50 TL
- Avatar: Frontiers of Pandora: 719,40 TL
- Prince of Persia: The Lost Crown: 409,40 TL
- Hogwarts Legacy: 549,50 TL
- The Crew™ Motorfest Standard Edition: 599,50 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition: 207,25 TL
- STAR WARS Jedi: Survivor: 944,99 TL
- Far Cry 6: 174,75 TL
- Battlefield 2042: 89,99 TL
- Need for Speed Unbound: 119,99 TL
- Battlefield 5: 74,99 TL
- Dead Space: 719,99 TL
- Metro Exodus: 37,40 TL
- Red Dead Redemption 2: 494,67 TL
- Cyberpunk 2077: 499,50 TL
- Mount & Blade 2: Bannerlord: 329,99 TL
- EA SPORTS FC 24: 419,99 TL
- Dead by Daylight: 225,52 TL
- The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition: 87,25 TL
- Disco Elysium – The Final Cut: 219,25 TL
- Remnant: From the Ashes: 37,20 TL
- Saints Row: 123,49 TL
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