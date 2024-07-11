Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz sunuyor?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games Store, her hafta oyunculara ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu ise bağımsız yapım Floppy Knights oldu. 11 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olarak sunulacak olan Floppy Knights, oyunculara taktiksel bir kart oyunu deneyimi yaşatacak.

Floppy Knights

Floppy Knights, 2022 yılında piyasaya sürülen ve sıra tabanlı taktiksel kart oyunu olarak dikkat çeken bir yapım. Oyuncular, özenle hazırladıkları destelerle şövalyelerini zafere taşımaya çalışıyorlar. Floppy Knights, hem strateji hem de kart oyunlarını sevenler için ideal bir seçenek sunuyor.

Ücretsiz oyunları nasıl alabilirsiniz?

Epic Games Store'dan ücretsiz oyunları almak oldukça basit. İlk olarak Epic Games Store'a buradaki bağlantı üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. Ardından almak istediğiniz oyunun sayfasına giderek "Yükle" butonuna tıklamanız yeterli. Bu işlemi gerçekleştirmek için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini unutmayın.