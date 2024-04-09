Epic Games, bu hafta oyunculara iki büyük oyunu ücretsiz veriyor

Epic Games, bu hafta oyunculara iki büyük oyunu ücretsiz veriyor
Epic Games, ücretsiz oyun verme geleneğini sürdürüyor. Bu sefer The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition ve Thief oyunlarını ücretsiz veriyor.

Epic Games, oyunseverleri sevindirecek bir kampanyayla yine karşımızda. Bu hafta, platform iki önemli oyunu ücretsiz olarak sunuyor: The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition ve Thief.

Oyunlar ne zamana kadar ücretsiz olacak?

Her hafta düzenlediği ücretsiz oyun kampanyası ile dikkat çeken Epic Games, bu hafta oyunseverlere büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition ve Thief gibi iki değerli yapıma ücretsiz erişim imkanı sunuyor.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition normal şartlarda 1.499 TL'ye satılan bir yapımken, Thief ise 149 TL'lik bir değere sahip. Ancak Epic Games'in bu cömert kampanyası sayesinde, bu iki oyunu ücretsiz olarak indirme fırsatı yakalanıyor.

Ücretsiz oyunlarla oyunseverleri sevindiren Epic, bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için acele etmeleri gerektiğini belirtiyor. Çünkü kampanya, 11 Nisan saat 18.00'a kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında oyuncular, bu iki değerli oyunu kütüphanelerine ekleyebilecekler.

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