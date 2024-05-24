Epic Games bu haftanın ücretsiz oyununu açıkladı

Epic Games'te bu hafta ücretsiz yer alacak oyun belli oldu. İşte, o ücretsiz oyun...

Epic Games, oyun severlere her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu ise tarım simülasyonlarının gözde yapımı Farming Simulator 22 oldu. Oyuncular, Farming Simulator 22'yi 1 hafta boyunca Epic Store üzerinden ücretsiz olarak indirip oynayabilecekler. Oyunun normal satış fiyatı ise 340 TL.

Farming Simulator 22: Modern çiftçiliğin keyfini çıkarın

Farming Simulator 22, oyuncuları günümüz çiftçilerinin hayatına davet ediyor. Oyuncular, Amerika ve Avrupa’daki üç farklı ortamda kendi çiftliklerini inşa ederken yaratıcı çözümlerle tarım, hayvancılık ve ormancılık operasyonlarını yönetme fırsatı buluyor. Oyunun en dikkat çekici yeniliklerinden biri de mevsim döngüleri. Bu özellik, çiftçilerin her mevsime uygun stratejiler geliştirmelerini gerektiriyor ve oyuna heyecan katıyor.

Hangi platformlarda mevcut?

Farming Simulator 22, çeşitli platformlarda oyuncularla buluşuyor:

PC

PlayStation 5 ve PlayStation 4

Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Xbox 360 ve Cloud Gaming

Sistem gereksinimleri

Farming Simulator 22'nin sistem gereksinimleri, oyunun akıcı bir şekilde çalışabilmesi için dikkat edilmesi gereken önemli bir detay. İşte minimum ve önerilen sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 Home (x64)

Windows 10 Home (x64) İşlemci: Intel Core i5-3330 / AMD FX-8320

Intel Core i5-3330 / AMD FX-8320 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 660 / AMD Radeon R7 265 (min 2GB VRAM)

GeForce GTX 660 / AMD Radeon R7 265 (min 2GB VRAM) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri: