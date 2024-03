Epic Games Store'da bahar indirimi! İşte indirime girecek oyunlar

Oyun dünyasının devi Epic Games Store, Bahar İndirimi ile oyuncuları heyecanlandırmaya hazırlanıyor. İşte, Epic Games Store'un Bahar İndirimi'nde yer alması beklenen oyunlar ve daha fazlası.

Güvenilir sızıntı kaynağı Billbil-kun'un paylaştığı bilgilere göre, Epic Games Store'da heyecanla beklenen Bahar İndirimi tarihi netleşti.

EPİC GAMES STORE İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam'in Bahar indirimlerine aşina olsak da, Epic Games Store son dönemde sunduğu ücretsiz oyunlar ve cazip fırsatlarla adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz saatlerde sızdırılan bilgilere göre, Epic Games Store Bahar İndirimleri 14 Mart'ta başlayacak ve tam iki hafta boyunca devam edecek.

Bu süre zarfında, EA Sports FC 24, Read Dead Redemption 2, Star Wars: Jedi Survivor, Skull and Bones, Prince of Persia: The Lost Crown gibi birçok önemli yapımın indirime girmesi bekleniyor.

Ancak, resmi duyuru tarihi yaklaştıkça, daha geniş bir oyun listesinin açıklanacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, Epic Games bu hafta kullanıcılara iki ücretsiz oyun daha sunacak. 14-21 Mart tarihleri arasında, aksiyon-macera oyunu Deus Ex: Mankind Divided ve bulmaca oyunu The Bridge'i ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

Baharın gelmesiyle birlikte oyuncular, Epic Games Store'da beklenen indirimlerle oyun koleksiyonlarını genişletme şansına erişecekler.