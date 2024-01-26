Epic Games Store'da haftanın oyunu belli oldu!

Epic Games Store'da haftanın oyunu belli oldu!
Epic Games Store, haftanın ücretsiz oyununu açıkladı. 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında oyunu ücretsiz olarak oynamak mümkün olacak. İşte ayrıntılar...

Epic Games Store'un haftanın ücretsiz oyunu açıklandı. Oyun 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olarak kullanıma açılacak.

Epic Games'in ücretsiz oyunu belli oldu

Bu haftanın oyunu Infinifactory olarak belirlendi. Oyun, birinci şahıs sandbox bulmaca oyunu olarak tanımlanabilir ve uzaylı derebeyleri için ürünler üreten fabrikalar inşa etmeyi içerir.

Oyunun normalde Steam'de 12.49 dolar (378 TL) fiyat etiketi bulunuyor. Ancak Epic Games Store üzerinden bu hafta boyunca ücretsiz olarak edinilebilir. Infinifactory, 25 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak.

Ayrıca, Epic Games Store'un bir sonraki haftanın ücretsiz oyununu da duyurduğu belirtiliyor. 1 Şubat itibarıyla kullanıcılara sunulacak olan bu oyun, macera bulmaca oyunu olan "Doors: Paradox" olacak. Epic Games Store'dan ücretsiz oyunları almak için, belirtilen bağlantıya gidip hesabınızla giriş yapmanız ve oyunu kütüphanenize eklemeniz yeterli olacaktır.

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