Epic Games Store'da haftanın ücretsiz oyunu açıklandı

Sunless Skies: Sovereign Edition, 27 Haziran'dan 4 Temmuz'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak.

Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Bu hafta da yine heyecan verici bir oyun hediye ediliyor. 27 Haziran'dan 4 Temmuz'a kadar Epic Games Store'da Sunless Skies: Sovereign Edition oyuncularla ücretsiz olarak buluşacak.

Sunless Skies: Sovereign Edition

Sunless Skies: Sovereign Edition, steampunk temalı bir atmosferde geçen, korku ve rogue-lite türünde bir rol yapma oyunudur. Bu oyunda, oyuncular uçan buharlı lokomotifleri ve mürettebatları ile bilinmeyen diyarlara yelken açarlar.

Oyunu nasıl alabilirsiniz?

Epic Games Store'da ücretsiz oyunları almak oldukça basit. Sunless Skies: Sovereign Edition'ı ücretsiz olarak edinmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Epic Games Store web sitesine veya uygulamasına giriş yapın.

Epic Games hesabınızla oturum açın veya yeni bir hesap oluşturun.

Sunless Skies: Sovereign Edition oyununu bulun ve "Yükle" butonuna tıklayın.

Oyun kütüphanenize eklenecektir ve tamamen sizin olacak.

Bu fırsatı kaçırmamak için 4 Temmuz saat 18:00'e kadar oyunu almayı unutmayın.