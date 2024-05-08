Epic Games, Unreal Engine içeriklerini ücretsiz sunuyor

Epic Games, binlerce TL değerindeki Unreal Engine paketlerini bu ay ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Oyun dünyasının dev isimlerinden Epic Games, sadece oyun mağazasıyla değil, aynı zamanda geliştiricilerin sıkça başvurduğu Unreal Engine oyun motoruyla da adından söz ettiriyor. Şirket, bu platformda da kullanıcılarına sevindiren kampanyalar düzenliyor ve zaman zaman bazı içeriklerini ücretsiz sunuyor.

Unreal Engine içeriklerinin toplam fiyatı 17 bin TL'yi aşıyor

Epic Games'in kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Şirket, binlerce TL değerindeki Unreal Engine paketini bu ay özel olarak ücretsiz sunmaya başladı.

Epic Games'in geliştiricilere bu ay için ücretsiz sunduğu Unreal Engine içeriklerinin toplam fiyatı 17 bin TL'yi aşıyor. Özellikle oyun tasarımına meraklı olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat olduğu söylenebilir.

Ücretsiz hâle gelen içerikler arasında, farklı çevre paketleri de dahil olmak üzere birçok şey bulunuyor. Bilim kurgu temalı ortamlar oluşturmanızı sağlayan 3.800 TL'lik bir paket, Tokyo'dan esinlenen 2.300 TL'lik bir çevre paketi bunlar arasında yer alıyor. Ancak en dikkat çekenlerden biri, 7.746 TL değerinde olan ve 6 adet oyunlara hazır yüksek kaliteye sahip haritayı içeren paket olarak öne çıkıyor.

Unreal Engine içerikleri, geliri 1 milyon doların altında olan geliştiricilere ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak bu gelirin üzerindeki geliştiricilerin yıllık 1.850 dolar değerinde abonelik ücreti ödemesi gerekiyor. Bu, oyun geliştiricileri için önemli bir avantaj sunuyor ve Unreal Engine'i kullanarak kaliteli içerikler oluşturmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.