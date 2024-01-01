Epic Games veriyor! 169 liralık oyun bedava oldu

Epic Games Store, 2023 yılının son gününde Ghostrunner oyununu ücretsiz verdi. 169 lira değerindeki oyun, 1 Ocak 19.00'a kadar ücretsiz sunulacak.

Epic Games Store, 2023 yılının son gününde Ghostrunner oyununu ücretsiz olarak sunuyor. Normalde 169 TL değerinde olan bu oyun, Saints Row'un yerini alıyor ve yılbaşı tatili etkinliğinin verilen 12. ücretsiz oyunu olma özelliği taşıyor.

169 lira değerindeki oyun bedavaya sunuluyor

Ghostrunner, One More Level ve Slipgate Ironworks tarafından ortaklaşa geliştirilen bir oyun olup, 2020 yılında piyasaya sürüldü. Oyun, siberpunk bir ninja rolünü üstlendiğiniz aksiyon dolu bir platform oyunudur. Oyuncular, duvarlarda koşma, havada sıçrama ve binalardan aşağı kayma gibi çeşitli insanüstü özel teknikleri kullanabilirler. Mermi zamanı yeteneği sayesinde mermilere karşı koyabilir ve monomoleküler katanan ile hızlı ve ölümcül saldırılar gerçekleştirebilirler. Ancak, oyuncuların ve düşmanların tek bir vuruşta ölmesi, oyuncuların hızlı tempolu savaş yeteneklerini doğru ve zamanında kullanmalarını gerektirir.

Ghostrunner, tek oyunculu bir deneyim sunarak hızlı tempolu oyun, şiddet içeren savaş ve bilim kurguyu kıyamet sonrası temalarla birleştiren orijinal bir atmosfer sunmaktadır. Oyun, zaten sona ermiş bir dünyanın ve hayatta kalmak için savaşan sakinlerinin hikayesini anlatmaktadır. Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak sunulan Ghostrunner, oyun severlere siberpunk evreninde unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.