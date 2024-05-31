Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyun listesi!

Epic Games her hafta bedava oyunlar veriyor. Epic Games'te bu hafta ücretsiz yer alacak oyun belli oldu. İşte, bu haftanın ücretsiz oyunu...

Epic Games, her hafta oyun severlere sunduğu ücretsiz oyunlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu ise Chivalry 2. Ortaçağ savaşlarını konu alan bu aksiyon dolu oyun, 1 hafta boyunca Epic Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Normalde Epic Store'da 69 TL'ye satılan Chivalry 2, 7 gün boyunca oyun severlerle ücretsiz buluşacak.

Chivalry 2'nin konusu nedir?

Chivalry 2, ortaçağ filmlerinden ilham alarak geliştirilen, çevrimiçi bir birinci şahıs "slasher" oyunudur. Oyuncular, kılıç çarpışmalarından alev oku yağmurlarına, büyük kale kuşatmalarından dönemin en meşhur savaş sahnelerine kadar birçok aksiyon dolu anı yaşayabilirler. Oyun, savaşların tam ortasında gerçekçi ve sürükleyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Chivalry 2 hangi platformlarda mevcut?

Chivalry 2, çeşitli platformlarda oyun severlerle buluşuyor:

PC

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series X

Xbox Series S

Xbox One

Chivalry 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel i3-4370

Intel i3-4370 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 2 GB

Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 2 GB DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel i7 6700 / AMD Ryzen 5 3500x

Intel i7 6700 / AMD Ryzen 5 3500x Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 / AMD RX Vega-56

Nvidia GTX 1070 / AMD RX Vega-56 DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Epic Games'in ücretsiz oyun kampanyası

Epic Games, haftalık olarak oyun severlere ücretsiz oyunlar sunarak büyük ilgi topluyor. Bazen haftada 1, bazen ise 2 oyunu ücretsiz hale getiren platform, bu hafta savaş oyunlarından hoşlananları sevindirecek bir hamle yaparak Chivalry 2'yi ücretsiz olarak sunuyor. Oyuncular, bu fırsatı kaçırmadan Epic Store'dan Chivalry 2'yi indirip, ortaçağ savaşlarının heyecanını yaşayabilirler.