Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store, oyun severlere bu hafta bir ücretsiz oyun daha sunuyor.

Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları, bulmaca severler için oldukça keyifli bir deneyim sunacak.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları hangileri?

Freshly Frosted:

Lightfox Games tarafından geliştirilen Freshly Frosted, tatlı temalı bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda, birbirinden farklı mekaniklerle tasarlanmış 140'dan fazla bulmaca bulunuyor. Renkli ve sevimli grafikleriyle dikkat çeken oyun, zorlu seviyeleriyle oyunculara keyifli anlar yaşatacak.

Rumble Club Free Game of the Week Bonus:

Freshly Frosted'ın yanı sıra, Rumble Club için oyun içi hediye de bu haftanın ücretsizleri arasında yer alıyor. Rumble Club, oyunculara çeşitli oyun içi içerikler sunarak deneyimlerini daha da eğlenceli hale getiriyor.

Epic Games Store'da ücretsiz oyunlar nasıl alınır?

Epic Games Store'dan ücretsiz oyunları almak oldukça basit. İlk olarak Epic Games'in resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Ardından almak istediğiniz oyuna tıklayıp "Yükle" seçeneğine tıklayarak oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak bu işlemi gerçekleştirebilmek için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini unutmayın.

Mevcut Ücretsiz Oyunlar

20 Haziran'a kadar halihazırda mevcut olan ücretsiz oyunları da kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu haftanın sonuna kadar Idle Champions of the Forgotten Realms ve Redout 2 oyunlarını da ücretsiz olarak edinebilirsiniz.