Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store, bu hafta iki yeni ücretsiz oyun hediye ediyor.

Epic Games Store, oyun dünyasında büyük bir etki yaratan ücretsiz oyun kampanyalarıyla kullanıcılarına cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları belli oldu ve oyuncular, 18 Temmuz 2024 tarihinden itibaren iki yeni oyunu ücretsiz olarak edinme şansına sahip olacak. İşte, Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunları hakkında detaylar ve oyunların özellikleri..

Ücretsiz oyunlar: Maid of Sker ve Arcade Paradise

Epic Games Store, 18 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Maid of Sker ve Arcade Paradise isimli iki oyunu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunacak. Bu fırsat, oyun severler için kaçırılmayacak bir şans sunuyor. Oyunlar, 25 Temmuz 2024 tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilir ve kütüphanenize eklenebilir.

Maid of Sker

Maid of Sker, Nosebleed Interactive tarafından geliştirilen ve Wales Interactive tarafından yayınlanan bir korku hayatta kalma oyunudur. 2020 yılında piyasaya sürülen bu oyun, İngiliz mitolojisinden esinlenerek tasarlanmış bir hikaye sunuyor.

Arcade Paradise

Arcade Paradise, Nosebleed Interactive tarafından geliştirilen ve Just for Games tarafından yayınlanan bir macera ve yönetim simülasyon oyunudur. 2022 yılında çıkan bu oyun, oyunculara kendi arcade salonlarını kurma fırsatı sunuyor.