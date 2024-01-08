Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!

Epic Games Store, bu haftanın ücretsiz oyununu açıkladı. Sail Forth, 11-19 Ocak tarihleri arasında erişilebilir olacak.

Epic Games, yılbaşı döneminde başlattığı ücretsiz oyun kampanyasına devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu "Sail Forth" olarak belirlendi. Aksiyon-macera ve keşif türlerini birleştiren bu indie yapım, özelleştirilebilir gemilerle tek oyunculu bir deneyim sunuyor. Oyuncular, gizemli bir okyanusta keşfe çıkarak kendi gemilerini özelleştirebiliyor ve mürettebatlarını genişletebiliyorlar.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu belli oldu

Sail Forth'un normal fiyatı Steam'de 597 TL iken, Epic Games Store'da 33 TL olarak belirlenmiş. Ancak bu hafta boyunca Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Oyun, 11 Ocak'tan 19 Ocak'a kadar ücretsiz olarak sunulacak ve bu tarih aralığında alındığında kalıcı olarak kullanılabilecek. Ancak bu tarih sonrasında başka bir oyun ile yer değiştirecek.

Epic Games Store'dan ücretsiz oyun almak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Epic Games Store'un web sitesine gidin.

Siteye giriş yapın veya yeni bir Epic Games hesabı oluşturun.

Ana sayfada yer alan "Store" bölümüne gidin.

"Discover" sekmesinden "Free Games" bölümüne tıklayın.

Ücretsiz olan oyunu seçin.

"Get" veya "Ücretsiz Al" butonuna tıklayarak oyunu kütüphanenize ekleyin.

Epic Games, her hafta farklı bir oyunu ücretsiz olarak sunarak kullanıcılarına çeşitli oyun deneyimleri yaşatmayı sürdürüyor.