Epic Games'in bu haftanın ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store, bu hafta bir ücretsiz oyun daha hediye ediyor.

Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu, BAFTA ödüllerine aday gösterilmiş olan bir oyun olacak. Oyun, 4 Temmuz 2024'ten 11 Temmuz 2024'e kadar Epic Games Store üzerinden bedava olarak sunulacak.

Epic Games'in bedava oyunu hangisi?

Her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla oyuncuların ilgisini çeken Epic Games, bu haftaki teklifinde de geniş bir oyun dünyası ve keşif fırsatları vaat ediyor.

Bu haftanın ücretsiz oyunu, BAFTA ödüllerine aday gösterilmiş olan The Falconeer.

Ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games Store üzerinden ücretsiz oyunları almak oldukça basit bir süreçtir. İşte adım adım nasıl yapılacağı: