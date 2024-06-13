Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu
Epic Games, oyunseverlere her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu hafta, Epic Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek iki oyun açıklandı. Bu iki oyun, strateji yönetimi ve hızlı yarış oyunlarını sevenleri sevindirecek.
Idle Champions of the Forgotten Realms: Dungeons & Dragons
Idle Champions of the Forgotten Realms, Dungeons & Dragons (D&D) evrenindeki karakterleri tek bir büyük macerada bir araya getiren resmi bir strateji yönetim oyunu. Oyun, R.A. Salvatore'nin ünlü Forgotten Realms romanlarından efsanevi Bruenor Battlehammer, Neverwinter MMORPG oyunundan Celeste ve Sword Coast Adventurer's Guide kitabından Nayeli Goldflower gibi ikonik karakterlerle başlıyor.
Oyun hangi platformlarda mevcut?
- PC
- PlayStation 4
- Xbox One
- Nintendo Switch
- Mac OS
- Android
Sistem gereksinimleri neler?
Minimum Gereksinimler:
- İşletim Sistemi: Microsoft Windows 7
- İşlemci: 2.33GHz ya da daha hızlı x86 CPU
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 10 uyumlu
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Önerilen Gereksinimler:
- İşletim Sistemi: Microsoft Windows 10
- İşlemci: 2.33GHz ya da daha hızlı x86 CPU
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 10 uyumlu
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Redout 2: Evrenin en hızlı yarış oyunu
Redout 2, klasik arcade yarış oyunlarına ithafen hazırlanan ve evrendeki en hızlı yarış oyunu olarak lanse edilen bir yapım. Distopik bir gelecekte, yarı terk edilmiş Dünya'nın boş arazilerinde geçen bu oyun, galaksinin en popüler sporlarından biri haline gelmiş durumda. Redout 2, eleştirmenlerce beğenilen ilk oyunun devamı niteliğinde.
Oyun hangi platformlarda mevcut?
- PC
- PlayStation 5, PlayStation 4
- Xbox One, Xbox Series X ve S
- Nintendo Switch
Sistem gereksinimleri neler?
Minimum Gereksinimler:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 970 4 GB / AMD Radeon RX 570 4 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu
Önerilen Gereksinimler:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 6 GB / AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu
Ücretsiz oyunların değeri
Epic Games Store'da normalde 260 TL değerinde olan Redout 2 ve strateji yönetim oyunlarını sevenler için mükemmel bir seçenek olan Idle Champions of the Forgotten Realms, 1 hafta süreyle ücretsiz olarak indirilebilecek. Epic Games, bazen haftada 1 bazen ise 2 oyunu oyun severlerle ücretsiz olarak paylaşarak, oyun kütüphanelerini zenginleştirmeye devam ediyor.