Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games her hafta bedava oyunlar veriyor. Epic Games'te bu hafta ücretsiz yer alacak oyunlar belli oldu. Epic Games Store'da normalde 260 TL değerinde olan Redout 2 ve strateji yönetim oyunlarını sevenler için mükemmel bir seçenek olan Idle Champions of the Forgotten Realms, 1 hafta süreyle ücretsiz olarak indirilebilecek. Peki, oyunlar için hangi sistem gereksinimleri olmalı? İşte, detaylar...

Epic Games, oyunseverlere her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu hafta, Epic Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek iki oyun açıklandı. Bu iki oyun, strateji yönetimi ve hızlı yarış oyunlarını sevenleri sevindirecek.

Idle Champions of the Forgotten Realms: Dungeons & Dragons

Idle Champions of the Forgotten Realms, Dungeons & Dragons (D&D) evrenindeki karakterleri tek bir büyük macerada bir araya getiren resmi bir strateji yönetim oyunu. Oyun, R.A. Salvatore'nin ünlü Forgotten Realms romanlarından efsanevi Bruenor Battlehammer, Neverwinter MMORPG oyunundan Celeste ve Sword Coast Adventurer's Guide kitabından Nayeli Goldflower gibi ikonik karakterlerle başlıyor.

Oyun hangi platformlarda mevcut?

PC

PlayStation 4

Xbox One

Nintendo Switch

Mac OS

Android

Sistem gereksinimleri neler?

Minimum Gereksinimler:

İşletim Sistemi: Microsoft Windows 7

İşlemci: 2.33GHz ya da daha hızlı x86 CPU

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 10 uyumlu

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Önerilen Gereksinimler:

İşletim Sistemi: Microsoft Windows 10

İşlemci: 2.33GHz ya da daha hızlı x86 CPU

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 10 uyumlu

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Redout 2: Evrenin en hızlı yarış oyunu

Redout 2, klasik arcade yarış oyunlarına ithafen hazırlanan ve evrendeki en hızlı yarış oyunu olarak lanse edilen bir yapım. Distopik bir gelecekte, yarı terk edilmiş Dünya'nın boş arazilerinde geçen bu oyun, galaksinin en popüler sporlarından biri haline gelmiş durumda. Redout 2, eleştirmenlerce beğenilen ilk oyunun devamı niteliğinde.

Oyun hangi platformlarda mevcut?

PC

PlayStation 5, PlayStation 4

Xbox One, Xbox Series X ve S

Nintendo Switch

Sistem gereksinimleri neler?

Minimum Gereksinimler:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 4 GB / AMD Radeon RX 570 4 GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen Gereksinimler:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 6 GB / AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Ücretsiz oyunların değeri

Epic Games Store'da normalde 260 TL değerinde olan Redout 2 ve strateji yönetim oyunlarını sevenler için mükemmel bir seçenek olan Idle Champions of the Forgotten Realms, 1 hafta süreyle ücretsiz olarak indirilebilecek. Epic Games, bazen haftada 1 bazen ise 2 oyunu oyun severlerle ücretsiz olarak paylaşarak, oyun kütüphanelerini zenginleştirmeye devam ediyor.