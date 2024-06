Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games her hafta bedava oyunlar veriyor. Epic Games'te bu hafta ücretsiz yer alacak oyunlar belli oldu. Epic Games Store'da normalde 260 TL değerinde olan Redout 2 ve strateji yönetim oyunlarını sevenler için mükemmel bir seçenek olan Idle Champions of the Forgotten Realms, 1 hafta süreyle ücretsiz olarak indirilebilecek. Peki, oyunlar için hangi sistem gereksinimleri olmalı? İşte, detaylar...