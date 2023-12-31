Epic Games'in yılbaşı kampanyasında vereceği ücretsiz oyunlar sızdı!

Epic Games'in yılbaşı kampanyası için oyunculara verdiği ücretsiz oyunların hepsi sızdırıldı. Liste eğer doğruysa oyuncular büyük memnuniyet duyacak.

Epic Games, Steam'e rakip olarak öne çıkan bir oyun pazaryeri olma hedefiyle, yılbaşı dönemine özel bir kampanya düzenliyor. Her gün bir ücretsiz oyun sunan Epic Games'in kampanyasının bir sızıntı sonucu ortaya çıkan listede, 31 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında verdiği ücretsiz oyunlar belirlenmiş gibi görünüyor.

Sızıntıya göre bu oyunlar verilecek

Şu ana kadar verilen ve sızıntıda yer alan Epic Games ücretsiz oyunları şunlar:

31 Aralık: Ghostrunner

1 Ocak: Escape Academy

2 Ocak: 20 Minutes Till Dawn

3 Ocak: A Plague Tale: Innocence

4 Ocak: Marvel's Guardians of the Galaxy

Bu liste, bir sızıntı olduğu için kesinlik taşımamaktadır ve Epic Games'in resmi açıklamaları beklenmelidir. Ancak, sızıntının gerçek olma ihtimalini artıran bir detay, ekran görüntüsünün 30 Aralık'taki ücretsiz oyunun henüz açıklanmamışken alınmış olmasıdır. Epic Games'in popüler oyunu Marvel's Guardians of the Galaxy'nin ise 4 Ocak Perşembe gününden 11 Ocak Perşembe gününe kadar 7 gün boyunca ücretsiz olacağı ifade ediliyor. Bu oyun, aynı zamanda yılbaşı kampanyasının son oyunu olacak. Ancak, resmi açıklamaların beklenmesi önemlidir.