Epic Games'ten Apple'a sürpriz hamle! Başvuru yapıldı

Epic Games, Fortnite ile Epic Games Store uygulamasını App Store'a kazandırmak için başvuru yaptı.

Video oyun dünyasının devlerinden Epic Games, teknoloji devi Apple'a karşı dikkat çekici bir adım attı. Birkaç yıl önce App Store'dan çıkarılan ve bu nedenle Apple'a dava açan Epic Games, Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası kapsamında App Store'a geri dönmek için resmî başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Yapılan başvuru Fortnite'ı da kapsıyor

Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası, Apple'ı önemli değişiklikler yapmaya zorladı. Bu yasa gereği Apple, iOS ekosisteminde üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve ödeme yöntemlerine izin vermek zorunda kaldı. Epic Games, tam da bu serbestliği talep ettiği için App Store'dan çıkarılmıştı. Ancak, değişen kurallar ve yasalar, Epic Games'in mücadele ettiği bu davayı kısmen de olsa kazanmasını sağladı.

Epic Games, yaptığı açıklamada Apple'a yaptığı başvurunun hem popüler oyunları Fortnite'ı hem de Epic Games Store uygulamasını kapsadığını belirtti. Şirket, aynı zamanda üçüncü taraf uygulama mağazaları ile işbirliği yapmaya da açık olduğunu duyurdu. Bu, Fortnite ve Epic Games Store'un App Store dışında da iOS ekosistemine girebileceği anlamına geliyor.

Ancak, bu başvurunun sadece Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor.