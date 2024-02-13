Epic Games'ten, popüler oyunlara %900 zam geldi!
Epic Games, son zamanlarda çok sık gördüğümüz zam dalgalarına bir yenisini daha ekledi.
Türkiye'de döviz kurlarındaki artışın etkisiyle birlikte oyun fiyatları da sürekli olarak yükseliyor. TL bazında fiyatlandırma yapan bazı platformlar sık sık zam yaparken, Steam gibi bazı platformlar ise doğrudan dolar üzerinden işlem yapmaya başladı. Epic Games gibi TL bazında işlem yapan platformlar ise bu zam dalgasından nasibini alıyor.
EPİC GAMES'TEN DEV ZAM
Son yapılan zamlarla birlikte Epic Games, Red Dead Redemption 2, EA Sports FC 24, The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Dying Light gibi popüler oyunlara ciddi oranlarda zam uyguladı. Özellikle Dying Light Enhanced Edition gibi birçok oyunun fiyatı, %900'e varan oranlarda arttı.
İşte son zamlarla Epic Games'te güncellenen fiyatlar:
- Red Dead Redemption 2: 1150 TL → 1499 TL (%30 artış)
- EA Sports FC 24: 1199,99 TL → 2099,99 TL (%75 artış)
- The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition: 399,99 TL → 829 TL (%107 artış)
- Cyberpunk 2077: 799 TL → 999 TL (%25 artış)
- Dying Light Enhanced Edition: 59 TL → 591 TL (%901 artış)
Son Haberler