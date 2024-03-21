Fall Guys, Fortnite'a gelecek! Parkur oluşturabileceksiniz

Popüler oyun Fortnite'ın UE4 moduna Fall Guys'ın karakterleri ve özellikleri ekleniyor.

Epic Games, Fortnite'ın UE4 moduna Fall Guys'ın karakterlerini, oyun özelliklerini ve animasyonlarını ekleyeceğini duyurdu. Ayrıca, oyunun geleceği hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Oyuncular, Mayıs ayından itibaren Fortnite içinde kendi Fall Guys parkurlarını oluşturabilecek ve oynayabilecekler.

Oyun daha geniş kitleye ulaşacak

Epic Games CEO'su Saxs Persson, yaptığı açıklamada Fall Guys karakterlerinin ve oynanışının Fortnite'a getirilmesinin, oyunun daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olacağını belirtti. Aynı zamanda, orijinal Fall Guys oyununun da desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

Persson, "Eğer bugün Fall Guys'ı geliştiriyor olsaydık, Fortnite içinde yapardık. Ancak şu anda buradayız ve şimdilik herhangi bir duyuru yapmayacağız" şeklinde konuştu. Yönetici, Fortnite'ın başarısının arkadaşlarla birlikte oynama deneyiminden geldiğini ve içerik ve oyuncu sayısının artmasıyla oyun keyfinin de arttığını belirtti.

Öte yandan, bir Epic Games sözcüsü, Fall Guys'ın Fortnite'tan bağımsız olarak gelişimine devam edeceğini doğruladı. Fall Guys, 2020 yılında Mediatonic tarafından piyasaya sürülmüş ve 2021'de Epic Games tarafından satın alınmıştı. Son işten çıkarmaların, Mediatonic'i olumsuz etkilediği biliniyor.