Farming Simulator 25 tanıtıldı! İşte fiyatı

Farming Simulator'un yeni versiyonu Farming Simulator 25 tanıtıldı.

Farming Simulator serisinin son oyunu Farming Simulator 25, uzun bir bekleyişin ardından tanıtıldı. Ön sipariş fiyatı da belli oldu.

Oyunda 400'den fazla gerçekçi makine bulunuyor

Farming Simulator 25, tarım, ormancılık ve hayvancılık faaliyetlerimizi sürdürmek için 150'den fazla küresel markaya ait 400'den fazla gerçekçi makine sunacak. Bu makinelerle işlerimizi kolaylaştırarak çiftlik yönetimimizi daha verimli hale getirebileceğiz. Ayrıca oyun, çok oyunculu modda arkadaşlarımızla birlikte oynamak için de ideal bir ortam sunacak.

Oyunda kullanılan GIANTS Engine 10, gelişmiş fizik kuralları ve grafikler sunacak. Dinamik hava efektleri, geliştirilmiş gölgeler, zemin değişiklikleri gibi görsel detaylar oyun deneyimini daha da zenginleştirecek.

Farming Simulator 25, Microsoft Store üzerinde 135 TL'den ön siparişe sunulurken, içinde Year 1 paketinin de bulunduğu tam paket ise 213,75 TL olarak satılacak. Ayrıca ön sipariş verenler ücretsiz McDon Pack'e de sahip olabilecekler. Oyunun Steam fiyatı henüz belirtilmezken, Epic Store'da ise fiyatın 699 TL olacağı duyuruldu.