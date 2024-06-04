FIFA Başkanı'ndan yeni bomba! Yeni bir futbol oyunu geliyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino bir açıklamada bulunarak, yeni bir FIFA oyununun yolda olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta, yeni bir FIFA oyunu için 2K Games ile anlaşmaya varıldığı iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddia, FIFA 2K25'in yolda olduğunun düşünülmesine yol açmıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Infantino, bu açıklama kapsamında yeni bir FIFA oyununun yolda olduğunu resmen doğruladı.

"Yeni FIFA oyununa hazır olun"

"Yeni ortak" vurgusu dikkatlerden kaçmadı. Gianni Infantino tarafından yapılan açıklamada, "Yeni ortaklarımızla yeni bir futbol oyunu geliştiriyoruz. Yeni FIFA oyununa hazır olun" ifadeleri kullanıldı. Burada önemli olan detay, "yeni ortak" ibaresiydi. Bu açıklama, 2K Games'in FIFA'nın yeni ortağı olmuş olabileceği düşüncesini destekliyor. Ancak şu an için kesinleşmiş bir şey yok. Yeni bir resmî açıklamayı beklemek gerekecek.

Yaşanan bu gelişmenin futbol oyunlarını seven oyuncular için çok önemli olduğunu söylemek gerek. Zira EA Sports, EA Sports FC 24 ile bu sektörü domine etmeyi başardı. Hal böyle olunca FIFA'nın çok iyi bir deneyim sunması ve EA Sports FC 24'e ciddi anlamda rakip olması şart.