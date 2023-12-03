Fortnite'a LEGO Haritası geliyor! Oyun severleri heyecanlandıran iş birliği

Epic Games, geçtiğimiz yılın nisan ayında LEGO ile iş birliği yapacağını açıklamıştı. Son duyuruya göre Fortnite'a 7 Aralık'ta LEG haritası gelecek.

Epic Games'in 2017'de piyasaya sürdüğü ve hala büyük bir popülerliğe sahip olan Fortnite, oyunculara sürekli yenilikler sunarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay orijinal haritasını tekrar aktif eden Fortnite, şimdi ise LEGO ile iş birliği yaparak oyun evrenine LEGO'nun eşsiz dokunuşunu ekliyor.

Lego ile Fortnite iş birliği yapacak

Epic Games'in duyurusuna göre, "The Big Bang" etkinliğinde dünya çapında ünlü rapçi Eminem sahne aldı. Üç farklı skin (kaplama) ile oyuncuların karşısına çıkan Eminem'in kısa süren konserini izlemek isteyenlerin sayısı tam 12 milyonu geçti. Ancak, bu büyük ilgi nedeniyle izleme fırsatı bulanlar oldukça sınırlı kaldı.

Şimdi ise Fortnite, LEGO ile gerçekleştirdiği iş birliğini resmi olarak duyurdu. 7 Aralık tarihinde oyuncularla buluşacak olan "LEGO Fortnite" haritası, oyun içinde temin edilebilecek ve "yeni bir hayatta kalma oyunu" olarak tanımlanıyor. Özellikle çocuklara yönelik girişimlerde bulunan Epic Games, bu özel harita için yaş sınırlaması getirdi. LEGO haritasına 10 yaş ve üzeri oyuncuların erişebileceği belirtildi.

Fortnite ve LEGO iş birliği, oyunculara heyecan verici yeni bir deneyim sunmayı amaçlıyor. LEGO'nun renkli ve yaratıcı dünyası ile Fortnite'un dinamik oyun yapısı birleşerek oyunculara eğlenceli bir macera vadederken, 7 Aralık tarihi oyun tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.