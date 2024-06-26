Forza Horizon 4 dijital mağazalardan kaldırılıyor! İşte detaylar

2018 yılında Xbox ve PC platformları için piyasaya sürülen ve o günden bu yana geniş bir hayran kitlesi tarafından sevilen Forza Horizon 4, artık dijital mağazalardan kaldırılacak.

Playground Games imzalı açık dünya yarış oyunu Forza Horizon 4, 2018 yılında Xbox ve PC platformları için piyasaya sürüldüğünden bu yana büyük bir hayran kitlesi tarafından sevilerek oynandı. Ancak bugün, bu popüler oyunun dijital mağazalardan kaldırılacağı üzücü bir haberle duyuruldu.

Oyunu oynamaya devam edebileceksiniz

Geliştirici firma Playground Games, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Forza Horizon 4'ün dijital mağazalardan 15 Aralık 2024 tarihinde kaldırılacağını ve aynı tarihte Xbox Game Pass kütüphanesinden de çıkarılacağını duyurdu. Bu kararın, lisanslama ve ortaklık anlaşmalarındaki değişikliklerden kaynaklandığı belirtildi. Bundan sonra oyun, sadece fiziksel kopya olarak bulunabilecek.

Forza Horizon 4'ün son oyun içi etkinliği ise 25 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca, oyunun DLC'leri 25 Haziran itibarıyla delist edilmeye başlanmış durumda. Ancak mevcut DLC sahipleri, oyunu oynamaya ve DLC'leri kullanmaya devam edebilecekler.

Önemli bir not olarak, Forza Horizon 4'ün sunucularının kaldırılma sonrasında da açık kalacağı ve hem çevrim içi hem de çevrim dışı modlarıyla oyunculara hizmet vermeye devam edeceği belirtiliyor. Ayrıca, Xbox Game Pass abonelerine, oyunu kalıcı olarak oynamak için bir kod sağlanacağı açıklandı.