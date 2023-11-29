Fragman geldi: Dragon's Dogma 2'nin çıkış tarihi belli oldu!

Capcom, Dragon's Dogma 2 için bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikle birlikte oyunun çıkış tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

Japon oyun devi Capcom, video oyun dünyasının heyecanla beklediği yapımı "Dragon's Dogma 2" hakkında önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Uzun bir süredir merakla beklenen oyunun çıkış tarihi ve diğer detayları, Capcom tarafından düzenlenen özel bir etkinlikte açıklandı.

Capcom'un yaptığı açıklamaya göre, Dragon's Dogma 2'nin çıkış tarihi resmen belirlendi. Oyunseverler, uzun süren bekleyişin ardından heyecanla bekledikleri oyunu ne zaman oynayabileceklerini öğrendiler. Ayrıca, etkinlik kapsamında oyunun grafikleri ve oynanış modları ile ilgili de çarpıcı görsel sunumlar yapıldı.

Oyun tutkunları, Capcom'un yeni başyapıtıyla ilgili merak ettikleri detayları öğrenmek için heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor. Dragon's Dogma 2'nin, Capcom'un önceki başarılarına yeni bir soluk getirecek mi, oyun dünyasına nasıl bir etki yapacak, merak konusu olmaya devam ediyor.

Dragon's Dogma 2 çıkış tarihi:

Capcom'un açıklamasına göre Dragon's Dogma 2, 22 Mart 2024 tarihinde oyuncularla bir araya gelecek.

Dragon's Dogma 2 konusu:

Hikâye odaklı bir RPG olarak karşımıza çıkan Dragon's Dogma 2, fantastik bir dünyada geçecek ve oyuncular, "Arisen" isimli karakterleri seçip, kendi hikâyelerini yaşamaya başlayacak.

Dragon's Dogma 2 sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi Windows 10 İşlemci Intel Core i5-10600 ya da AMD Ryzen 5 3600 RAM 16 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon RX 5500 XT Depolama Açıklanmadı

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi Windows 10 İşlemci Intel Core i7-10700 ya da AMD Ryzen 5 3600X RAM 16 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce RTX 2080 ya da AMD Radeon RX 6700 Depolama Açıklanmadı

Dragon's Dogma 2 fiyatı:

Platform Dragon's Dogma 2 Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition PC 49,99 dolar (1.450 TL) 56,99 dolar (1.650 TL) PlayStation 4/5 1.399 TL 1.599 TL Xbox Series X/S 1.349 TL 1.519 TL