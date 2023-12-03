Fragmana sayılı gün kala GTA 6'dan görüntüler internete sızdı!

Fragmana sayılı gün kala GTA 6'dan görüntüler internete sızdı!
GTA 6'nın ilk fragmanı önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Ancak sayılı gün kala internete oyunla ilgili video sızdı.

Son yılların en çok beklenen oyunu olan Grand Theft Auto VI (GTA 6), heyecanla beklenen ilk fragmanını birkaç gün içinde yayınlayacak. Ancak bu bekleyiş sırasında, Rockstar Games'in sanat direktörü Aaron Garbut'un oğlu veya oğlunun bir arkadaşı tarafından sızdırıldığı iddia edilen kısa bir video internete düştü. Video, GTA 6'nın Vice City şehrine ait olduğunu gösteriyor ve bu sırada oyunla ilgili bazı önemli ayrıntılar ortaya çıkıyor.

GTA 6'dan görüntüler sızdırıldı

İddialara göre:

Harita alanı, önceki oyun GTA 5'teki Los Santos'un iki katı büyüklüğünde olacak. Oyunda üç büyük şehir ve dört küçük yerleşim yeri bulunacak. Haritanın merkezinde büyük bir göl yer alacak. Oyuncular, karakterleriyle binaların %70'ine girebilecekler.

Ayrıca, sızan bilgilere göre, Rockstar Games, GTA 6 için ön siparişleri, fragmanın yayınlanmasının hemen ardından, 5 Aralık 2023 gibi yakın bir tarihte almaya başlayacak. Eğer herhangi bir gecikme yaşanmazsa, oyunun piyasaya sürülme tarihi 2024 sonbaharı olarak belirlenmiş durumda.

GTA hayranlarının heyecanla beklediği bu sızıntılar, oyunun potansiyel özellikleri ve genel atmosferi hakkında ilk ipuçlarını sunuyor. Ancak resmi fragmanın yayınlanmasıyla birlikte, oyuncular daha fazla ayrıntı ve görsellere ulaşacaklar.

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