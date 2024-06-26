Futbolseverlere müjde! EA Sports FC 24, Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi

Futbolseverlere müjde! EA Sports FC 24, Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi
EA Sports FC 24, Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi.

Microsoft, Euro 2024 heyecanının dorukta olduğu bu günlerde heyecan verici bir açıklama yaparak EA Sports FC 24'ü Xbox Game Pass kütüphanesine eklediğini duyurdu.

Oyunu oynamak için Xbox Game Pass'e sahip olmak gerekiyor

EA Sports FC 24'ün Xbox Game Pass'e eklenmesi, hem bilgisayar hem de konsol oyuncuları için oyunu erişilebilir hale getiriyor. Ancak oyunu oynamak için Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Game Pass üyeliği ise güncel rakamlara göre PC ve Konsol üyeliği ayrı ayrı olmak üzere 159 TL. Her iki versiyonun dahil edildiği Ultimate versiyonun aylık ücreti ise 209 TL olarak belirlendi.

Oyunun ismi dışında takımlar ve stadyumlar gibi diğer unsurlarda herhangi bir değişiklik olmadı, çünkü bu unsurlar için ayrı ayrı lisans anlaşmaları bulunuyor.

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