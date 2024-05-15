Game Pass'e mayıs ayında eklenecek diğer oyunlar belli oldu

Game Pass'e mayıs ayında eklenecek diğer oyunlar belli oldu
Microsoft'un oyun abonelik servisi Xbox Game Pass'e Mayıs ayında eklenecek yeni oyunlar belirlendi. Peki, mayıs ayında hangi oyunlar eklenecek?

Game Pass'e eklenen oyunlar her ay iki aşamada duyuruluyor. Bu ayın ilk duyurusunda, Have A Nice Death, Tomb Raider: Definitive Edition, Kona II: Brume, Little Kitty, Big City ve Brothers: A Tale of Two Sons gibi oyunlar abonelik kütüphanesine katılmıştı. Şimdi ise ikinci duyuruyla Mayıs sonuna kadar Game Pass'e eklenmesi planlanan tüm oyunlar belirlendi.

Game Pass'e mayıs ayında eklenecek oyunlar

Önümüzdeki iki haftada Game Pass'e eklenmesi planlanan oyunlar arasında Hellblade II, Lords of the Fallen ve Moving Out 2 gibi yapımlar bulunuyor. Özellikle Hellblade II'nin Türkçe dil desteği sunması, Türk oyuncular için büyük bir avantaj sağlayacak.

İşte Game Pass'e Mayıs ayında eklenecek oyunların tam listesi:

  • Have A Nice Death
  • Tomb Raider: Definitive Edition
  • Kona II: Brume
  • Little Kitty, Big City
  • Brothers: A Tale of Two Sons
  • Chants of Sennaar
  • EA Sports NHL 24 (EA Play)
  • Immortals of Aveum (EA Play)
  • Senua’s Saga: Hellblade II
  • Galacticare
  • Hauntii
  • Moving Out 2
  • Humanity
  • Lords of the Fallen
  • Firework
  • Rolling Hills

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